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Непомнящий оценил отказ Карлсена от матча за мировую шахматную корону

Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена провести с ним матч за титул чемпиона мира
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Российский шахматист Ян Непомнящий разочарован в отказе норвежца Магнуса Карлсена от участия в матче за звание чемпиона мира. Об этом в среду, 20 июля, сообщает пресс-служба Большого шахматного тура.

Коронный номер: как Непомнящий выиграл турнир претендентов
Как и год назад, россиянин стал недосягаемым для соперников, за тур до конца отобравшись на чемпионский матч

«Лично для меня это [решение Карлсена] было довольно разочаровывающим и довольно печальным», — сказал Непомнящий.

Гроссмейстер предположил, что соперник мог чувствовать себя заложником ситуации из-за того, что ему приходилось каждый раз защищать титул. При этом он отметил, что не может судить Карлсена.

«Магнус был, есть, и, вероятно, будет одним из величайших шахматистов вне зависимости от его решения», — подытожил шахматист.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что действующий чемпион мира Карлсен отказался от участия в матче.

Тренер Непомнящего Владимир Поткин назвал шокирующим решение Карлсена отказаться от титульного матча с россиянином.

20 июля норвежский шахматист Карлсен отказался защищать свой титул в матче с россиянином Непомнящим. Норвежец сослался на отсутствие мотивации и желания. Ожидается, что теперь соперником Непомнящего официально станет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов, досрочным победителем которого 3 июля стал российский шахматист.

В Международной шахматной федерации (FIDE) заявили, что Карлсен пока не отказывался от матча официально, так как ему не был предложен контракт на матч и не был установлен дедлайн для принятия решений. В FIDE были готовы изменить формат матча по желанию норвежца, пишет «Спорт-Экспресс».

Ситуацию прокомментировал российский шахматист Сергей Карякин. Он спрогнозировал, что в шахматах начнется серьезный хаос, так как проводить чемпионат мира без чемпиона мира нецелесообразно, в том числе с финансовой точки зрения.

Карлсен и Непомнящий уже боролись за звание чемпиона мира в 2021 году в Дубае. Тогда норвежский шахматист одержал победу по итогам 11 партий и сохранил за собой титул, удерживаемый с 2013 года.

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