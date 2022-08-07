Возвращение шахматистов РФ на международные турниры обсудят в ноябре

Возвращение российских шахматистов на международные соревнования обсудят в ноябре. Об этом заявил 7 августа президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

По его словам, обсуждение будет возможно благодаря тому, что на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) был переизбран Аркадий Дворкович.

«Мы рады, что Дворкович избран на новый срок. Это настраивает на оптимистичный лад. Теперь мы будем настаивать на возвращении наших сборных на международную арену, наших флага и гимна. Думаю, через три месяца состоится первая встреча руководства FIDE в новом составе, там и будут эти вопросы подняты», — сказал Филатов на пресс-конференции.

Глава Федерации шахмат России отметил, что теперь политика FIDE в отношении России может меняться, сообщил «Спорт-Экспресс». В случае если с нее будут сняты санкции, можно будет добиваться права провести матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем в Третьяковской галерее в Москве.

«Для того чтобы провести матч за звание чемпиона мира в России, необходимо, чтобы с нас были сняты санкции. Если это произойдет, то мы с нашими коллегами из дружеской китайской федерации проведем переговоры, чтобы провести матч за корону. Надеемся, что разделим между странами проведение. Хотим, как мы уже говорили, в Третьяковке», — отметил Филатов.

20 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствовала бы решение провести матч за звание чемпиона мира по шахматам на своей территории.