Реклама
Прямой эфир
Общество
Движение на Краснодарской улице в Москве восстановлено после ЧП в коллекторе
Мир
Премьер Израиля заявил о достижении целей операции в секторе Газа
Мир
В Тель-Авиве прозвучали сирены тревоги
Мир
Глава АдГ назвала ошибкой Запада отказ от нейтрального статуса Украины
Мир
В Великобритании на 65% упал спрос на обучение пилотов истребителей
Мир
В Ливане сообщили о смене курса первого сухогруза с украинским зерном
Мир
В МИД Китая обвинили США в создании тайваньского кризиса
Мир
Полиция Латвии перестанет охранять здания закрытых генконсульств России
Мир
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 41
Мир
Швеция направит в Британию 120 инструкторов для обучения украинских военных
Мир
Китай продолжит военные учения у Тайваня в соответствии с планом
Мир
Министр обороны Израиля поручил готовиться к возобновлению боевых действий

Возвращение шахматистов РФ на международные турниры обсудят в ноябре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возвращение российских шахматистов на международные соревнования обсудят в ноябре. Об этом заявил 7 августа президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Шахматы и фигура: Дворкович выиграл выборы президента ФИДЕ
Россиянин легко обошел конкурента-украинца, который добивался внесения функционера в санкционный список

По его словам, обсуждение будет возможно благодаря тому, что на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) был переизбран Аркадий Дворкович.

«Мы рады, что Дворкович избран на новый срок. Это настраивает на оптимистичный лад. Теперь мы будем настаивать на возвращении наших сборных на международную арену, наших флага и гимна. Думаю, через три месяца состоится первая встреча руководства FIDE в новом составе, там и будут эти вопросы подняты», — сказал Филатов на пресс-конференции.

Глава Федерации шахмат России отметил, что теперь политика FIDE в отношении России может меняться, сообщил «Спорт-Экспресс». В случае если с нее будут сняты санкции, можно будет добиваться права провести матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем в Третьяковской галерее в Москве.

«Для того чтобы провести матч за звание чемпиона мира в России, необходимо, чтобы с нас были сняты санкции. Если это произойдет, то мы с нашими коллегами из дружеской китайской федерации проведем переговоры, чтобы провести матч за корону. Надеемся, что разделим между странами проведение. Хотим, как мы уже говорили, в Третьяковке», — отметил Филатов.

20 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствовала бы решение провести матч за звание чемпиона мира по шахматам на своей территории.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022