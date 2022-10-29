Роскомнадзор исключил вероятность блокировки Telegram в России

Блокировка мессенджера Telegram в настоящее время на территории России исключена. Об этом в субботу, 29 октября, заявил Роскомнадзор (РКН) в официальном Telegram-канале.

«В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me по требованию Генпрокуратуры РФ. Отмечается, что причиной внесения в реестр домена указана статья 15.3 «Об информации». Домен коротких ссылок t.me принадлежит мессенджеру Telegram.

1 октября РКН ограничил на территории России доступ к немецкой аудиостриминговой платформе SoundCloud. Отмечается, что доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

В августе РКН ограничил доступ к странице веб-сайта для распространения творческих произведений Patreon, а также к одной из страниц онлайн-платформы Grammarly.