Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом свидетельствует информация, появившаяся в субботу, 29 октября, в реестре ведомства для блокировок страниц и ресурсов в России.

Отмечается, что причиной внесения в реестр домена указана статья 15.3 «Об информации».

«Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», — говорится в сообщении.

Домен коротких ссылок t.me принадлежит мессенджеру Telegram.

Ранее, 1 октября, РКН ограничил на территории России доступ к немецкой аудиостриминговой платформе SoundCloud. Отмечается, что доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

В августе РКН ограничил доступ к странице веб-сайта для распространения творческих произведений Patreon, а также к одной из страниц онлайн-платформы Grammarly.