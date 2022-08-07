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Роскомнадзор ограничил доступ к Patreon и Grammarly

Роскомнадзор ограничил доступ к страницам онлайн-ресурсов Patreon и Grammarly
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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Роскомнадзор ограничил доступ к странице веб-сайта для распространения творческих произведений Patreon, а также к одной из страниц онлайн-платформы Grammarly. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам.

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По информации ведомства, доступ ограничен «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Patreon — веб-сайт, на котором авторы творческих произведений могут распространять свои работы по платной подписке или предоставлять дополнительный контент для своих подписчиков.

22 июля Роскомнадзор внес сайт сервиса для заказа премиальных автомобилей с водителем Wheely в реестр запрещенной информации. Мера была принята на основании решения Мещанского районного суда Москвы. Суд признал запрещенной информацию, размещенную на сайте.

11 июля Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos по требованию Генпрокуратуры России. Доступ был ограничен «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

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