Число погибших из-за давки на праздновании Хеллоуина в Сеуле возросло до 59
По меньшей мере 59 человек погибли и 150 пострадали в результате давки на вечеринках по случаю Хеллоуина в столице Южной Кореи Сеуле. Об этом 29 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.
«Пятьдесят девять погибших, 150 раненых в давке на Хеллоуин в сеульском районе Итхэвон», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на трагедию ранее отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, которые призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим. Мэр столицы О Се Хун также решил прервать поездку в Европу.
Лидер страны созвал экстренное заседание в связи с инцидентом. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.
Ранее в этот день издание The Mirror сообщало о 20 погибших.
2 октября сообщалось, что 174 человека погибли в результате давки, возникшей после футбольного матча в Индонезии. Еще 180 получили ранения.
В числе погибших оказались женщины, дети и двое полицейских. Кроме того, болельщики устроили погромы и за пределами стадиона. Повреждены восемь полицейских машин, одна из которых была сожжена.