В Modern Diplomacy указали на подготовку Польши к захвату Западной Украины
Правительство Польши готовит плацдарм для вторжения и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине. Об этом пишет издание Modern Diplomacy (MD).
В статье говорится, что поляки уже приобрели особые права на Украине. В частности, они могут работать на госслужбе, вести бизнес и получать все социальные гарантии, которые распространяются и на местное население. Кроме того, польские предприниматели могут покупать украинские предприятия.
В MD предполагают, что польские власти намерены ввести войска на запад Украины и провести референдум в занятых областях о вхождении в Польшу.
Ожидается, что в тот момент украинская армия уже будет разбита, а киевские власти эмигрируют. По мнению авторов публикации, поляков будут воспринимать не как оккупантов, а как «освободителей украинского народа».
В августе научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с «Известиями» отметил, что притязания Польши на территории Западной Украины — это результат генетической памяти поляков.
В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указывал на возможную угрозу для территориальной целостности Украины со стороны Польши.
В апреле глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.