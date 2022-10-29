Лидерство в сфере коммерческих ядерных технологий перешло от США к РФ
США утратили лидерство в сфере коммерческих ядерных технологий, об этом заявил глава МАГАТЭ. По информации Рафаэля Гросси, за последние 20 лет только 3% добавленных гигаватт приходятся на США, передает телеканал «Известия». Основным же поставщиком ядерных технологий, по мнению генерального директора Международного агентства по атомной энергии, является Россия, активно себя также проявляет и КНР.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.