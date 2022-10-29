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Иран рассчитывает на поставку 5 млн тонн пшеницы из России

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Иран в этом году планирует закупить у России 5 млн т пшеницы. В прошлом сезоне доля российского зерна в импорте страны достигла 77% и составила 6,15 млн т. Снижение поставок связано с высоким урожаем собственной пшеницы в Иране, передает телеканал «Известия». Экспорт ячменя и кукурузы, напротив, увеличится. Суммарно поставки продовольствия в Иран оцениваются в диапазоне от 7,8 млн т до 8,3 млн т.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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