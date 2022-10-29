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Экс-военнослужащий США потребовал от Вашингтона объяснить отправку войск в Европу

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Конфликт между Украиной и Россией никоим образом не угрожает национальной безопасности США, заявил экс-подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

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Исходя из этого, он потребовал от властей объяснить, почему НАТО во главе с США продолжает наращивать присутствие в Восточной Европе и размещать войска рядом с Украиной.

«Никто в Вашингтоне или Брюсселе не потрудился объяснить американскому народу: зачем это всё?» — отметил Дэвис.

Он также обратил внимание на то, что на сегодняшний день много кто из американских лидеров и экспертов «агрессивно подталкивает Америку всё ближе и ближе к войне с Россией».

«Как я уже говорил в самом начале, позвольте мне повторить еще раз: в конфликте между граничащими государствами России и Украины нет ничего, что угрожало бы нашей национальной безопасности (или безопасности нашего альянса НАТО)», — напомнил он.

22 октября командиры размещенной в Румынии 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта.

7 октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заверил, что США не будут принимать участие в украинском конфликте. Власти страны не намерены отправлять свою армию для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска, отметил он.

Между тем обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али высказал мнение, что размещение в Румынии 101-й дивизии воздушно-десантных войск США может говорить о начале глобального конфликта и третьей мировой войны.

До этого, 21 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что в последнее время Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всего НАТО и ряда других недружественных стран.

О том, что военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии армии США будут переброшены спустя несколько десятилетий в Европу для усиления защиты восточного фланга НАТО, стало известно еще в августе. Тогда в НАТО заявили, что около 2400 солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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