Суммарные убытки богатейших людей планеты составили более $500 млрд
Bloomberg подсчитал убытки богатейших людей планеты. Наибольшие потери понес технологический сектор, передает телеканал «Известия». Суммарные убытки превысили $500 млрд. Самые солидные потери у Цукерберга, он «разорился» на $87,3 млрд. Илон Маск с начала года стал беднее на $66,4 млрд. Состояние Джеффа Безоса уменьшилось на $65,7 млрд. Причиной сокращения доходов называют рекордную инфляцию и стремительный рост процентных ставок.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.