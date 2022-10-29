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В Венгрии открылся отреставрированный советский мемориал

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В венгерском городе Дьёре открыли после реставрации советский мемориал. Об этом 29 октября сообщило ТАСС.

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В результате капитальных работ была приведена в порядок территория захоронения на кладбище Надорвароши, отреставрированы центральный обелиск и скульптура советского солдата, отремонтирован пьедестал, нанесена позолота на герб СССР и пятиконечную звезду.

«Были увековечены имена 715 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1945–1946 годах, а также военнослужащих, погибших в ходе венгерских событий 1956 года. Имена многих погибших воинов были высечены на мемориальных плитах впервые», — заявил руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев.

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов, выступая на церемонии открытия мемориала, заявил, что десятки тысяч советских солдат ценой своих жизней защитили Европу от фашизма, когда участвовали в боях в Венгрии.

Накануне сообщалось, что в Литве демонтировали памятник на захоронении советских воинов Великой Отечественной войны. Совет по оценке недвижимого культурного наследия заключил, что ценными чертами объекта являются только останки воинов и местность. При демонтаже памятника была снесена скульптура, изображавшая солдата с автоматом и знаменем в руках.

В то же время 5 октября стало известно, что власти Вильнюса после вмешательства Комитета по правам человека ООН отложили демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в честь погибших солдат Советской армии. Как заявила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска, комитет получил несоответствующую реальности информацию, поэтому и выступил против демонтажа мемориала. По данным минюста Литвы, на Антакальнисском кладбище демонтируют только скульптуры, а могилы никто трогать не будет.

В настоящее время страны Прибалтики и Европы продолжают снос памятников и монументов времен СССР. Так, в Латвии 25 августа завершился снос памятника Освободителям Риги. Снос памятника начался 23 августа. 21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

В июне правительство Литвы опубликовало разработанную департаментом культурного наследия страны инструкцию по «правильному» сносу советских памятников. При подготовке к демонтажу памятников администрациям, в частности, рекомендуется оценить, могут ли они быть приняты на хранение или экспонироваться в муниципальных музеях или других специально отведенных местах.

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