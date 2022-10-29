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США испугались разрушения глобальной экономики из-за помощи Киеву

Foreign Affairs: поддержка Киева со стороны США приведет к разрушению глобальной экономики
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Поддержка Украины с американской стороны приведет к разрушению глобальной экономики и усложнению процесса контроля над вооружениями. Об этом 28 октября сообщает Foreign Affairs.

Отмечается, что Вашингтон провоцирует затягивание конфликта, диктуя Москве несбыточные условия мира. США хотели бы, чтобы Вооруженные силы России покинули Украину и Россия вернула территории Киеву. На такой вариант Кремль не пойдет никогда, указывает автор статьи.

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Кроме того, американская сторона настаивает на том, что будет поставлять Украине оружие столько, сколько потребуется, что также не ведет к скорому мирному разрешению ситуации.

«Затянувшийся конфликт, вероятно, приведет к глубокому замораживанию американо-российских отношений, что потенциально поставит под угрозу сотрудничество между Вашингтоном и Москвой по вопросам глобального значения, таким как контроль над вооружениями. Длительные боевые действия также подорвут мировую экономику», — пишет автор.

Он уточняет, что наиболее пострадавшими окажутся важные торговые партнеры и союзники США в Европе по причине высоких цен на энергоносители. При этом Украина с точки зрения потерянных жизней, разрушенных инфраструктуры и экономики, считает автор, пострадает больше всех.

Ранее в этот день в The American Conservative (TAC) высказывалось предположение, что США и Великобритания поменяли свою риторику относительно России и посылают ей сигналы к началу переговоров. Так, автор статьи Тед Снайдер привел в пример письмо 30 демократов в палате представителей США в адрес президента страны Джо Байдена о важности дипломатии в вопросе разрешения ситуации на Украине.

Кроме того, обозреватель CNN Стивен Коллинсон выразил мнение, что президент России Владимир Путин дождался первых трещин в американской поддержке Украины. Он отметил, что первым признаком ослабления позиции Соединенных Штатов Америки по украинскому конфликту стало письмо конгрессменов-демократов президенту страны.

Как сообщила заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх, Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму $275 млн.

27 октября в статье для Washington Times обозреватель Гай Тейлор написал, что во властных кругах США появился раскол по вопросу предоставления помощи Киеву. Объемы американской помощи нарастают, в то время как экономика страны балансирует на грани рецессии добавил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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