Канадка Макинтош установила мировой рекорд на КМ на короткой воде

Канадская пловчиха Саммер Макинтош победила на втором этапе Кубка мира (КМ) по плаванию на короткой воде, установив мировой рекорд на дистанции 400 м кролем. Соревнования проходили в Торонто.

Макинтош проплыла дистанцию за 3 минуты 52,80 секунды. Предыдущий рекорд на 400-метровке кролем установила австралийская пловчиха Ариарне Титмус. Она проплыла дистанцию за 3 минуты 56,40 секунды.

Второе место заняла американка Кэти Ледеки, которая также превзошла время Титмус на 0,08 секунды. Третьей стала гонконгская пловчиха Шивон Бернадетт Хоги.

16-летняя Саммер Макинтош является чемпионкой мира на короткой воде и двукратной победительницей первенства мира в 50-метровом бассейне.

Ранее в июне итальянский пловец Томас Чеккон установил мировой рекорд в плавании на 100 м на спине. Спортсмен одержал победу с результатом 51,60 секунды.