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Итальянский пловец Чеккон установил новый мировой рекорд на 100 м на спине

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Фото: REUTERS/Lisa Leutner
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Итальянский пловец Томас Чеккон установил мировой рекорд в плавании на 100 м на спине.

В финальном заплыве, прошедшем 20 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, 21-летний спортсмен одержал победу с результатом 51,60 секунды.

Итальянец превысил на 0,25 секунды предыдущее высшее достижение, принадлежавшее американцу Райану Мерфи.

В этом же финале Мерфи занял второе место (51,97 с). Его соотечественник Хантер Армстронг стал бронзовым призером (51,98 с).

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