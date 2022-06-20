Итальянский пловец Чеккон установил новый мировой рекорд на 100 м на спине
Итальянский пловец Томас Чеккон установил мировой рекорд в плавании на 100 м на спине.
В финальном заплыве, прошедшем 20 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, 21-летний спортсмен одержал победу с результатом 51,60 секунды.
Итальянец превысил на 0,25 секунды предыдущее высшее достижение, принадлежавшее американцу Райану Мерфи.
В этом же финале Мерфи занял второе место (51,97 с). Его соотечественник Хантер Армстронг стал бронзовым призером (51,98 с).