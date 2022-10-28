РФ направила Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением церкви в Женеве
Российское посольство в городе Берн направляет МИД Швейцарии ноту протеста с требованием найти преступников, обливших краской православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве. Об этом 28 октября говорится в заявлении диппредставительсва.
«В связи с происшествием посольство направляет Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской Конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных», — приводит текст заявления «РИА Новости».
Отмечается, что такой акт вандализма — очередной пример русофобии, которая «захлестнула Европу» и начинает проявляться в Швейцарии.
Инцидент произошел в ночь на 28 октября. Группа неустановленных лиц облила красной краской вход в церковь. В заявлении постпредставительства России при ООН в Женеве указывалось, что с 1961 года церковь находится в независимом положении от местной епархиальной власти.
Ранее, 12 октября, в Швейцарии неизвестные нарисовали две свастики на мемориале сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году. Более того, в мае этот памятник также стал жертвой вандалов: неизвестные испачкали мемориал желтой и синей краской. Полиция не нашла виновных.
14 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отказ швейцарских властей от комментариев в связи с осквернением мемориала. По ее словам, официальное заявление об инциденте могло бы подтвердить нейтралитет Швейцарии.