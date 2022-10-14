Захарова раскритиковала позицию Швейцарии по осквернению памятника

Властям Швейцарии не следует игнорировать осквернение памятника генералу Суворову. Об этом в пятницу, 14 октября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отреагировала на отказ швейцарского МИДа давать комментарии в связи с инцидентом.

«Отчего же? Как раз доказали бы свой нейтралитет, проявив сбалансированность. А то проамериканский перекос уже стал критическим», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день МИД РФ направил Швейцарии ноту протеста с требованием наказать виновных в нанесении свастики на мемориал полководцу Александру Суворову. Российская сторона напомнила, что свастика — это символ, который был осужден Нюрнбергским трибуналом и законодательно запрещен во всем мире.

Кроме того, дипломаты сообщили, что Суворов «внес большой вклад в освобождение Швейцарии и является частью не только российской, но и швейцарской истории».

Накануне глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника.

Мемориал сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году, был осквернен в ночь на 12 октября. Неизвестные нарисовали на нем черной краской две свастики.

В мае этот памятник также стал жертвой вандалов: неизвестные испачкали мемориал желтой и синей краской. Полиция не нашла виновных.