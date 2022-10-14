РФ направила Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника Суворову

Россия возмущена осквернением памятника Александру Суворову и его сподвижникам в Швейцарии и направила в МИД страны ноту протеста с требованием наказать виновных. Об этом 14 октября сообщается на сайте российского МИД.

«Выражаем глубокое возмущение произошедшим уже второй раз за этот год вопиющим проявлением вандализма. По данному факту Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации направлена нота протеста», — говорится в сообщении ведомства.

МИД напомнил швейцарской стороне, что свастика — символ, осужденный Нюрнбергским трибуналом, который законодательно запрещен во всем мире.

Ведомство также призвало страну обеспечить надлежащую охрану памятника и найти вандалов.

Накануне глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника.

Мемориал сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году, был осквернен в ночь на 12 октября. Неизвестные нарисовали на нем черной краской две свастики.

В мае этот памятник также стал жертвой вандалов: неизвестные испачкали мемориал желтой и синей краской. Полиция не нашла виновных.