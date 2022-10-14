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РФ направила Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника Суворову

МИД: Россия возмущена осквернением памятника Александру Суворову и его сподвижникам в Швейцарии
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Фото: Соцсети
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Россия возмущена осквернением памятника Александру Суворову и его сподвижникам в Швейцарии и направила в МИД страны ноту протеста с требованием наказать виновных. Об этом 14 октября сообщается на сайте российского МИД.

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«Выражаем глубокое возмущение произошедшим уже второй раз за этот год вопиющим проявлением вандализма. По данному факту Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации направлена нота протеста», — говорится в сообщении ведомства.

МИД напомнил швейцарской стороне, что свастика — символ, осужденный Нюрнбергским трибуналом, который законодательно запрещен во всем мире.

Ведомство также призвало страну обеспечить надлежащую охрану памятника и найти вандалов.

Накануне глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника.

Мемориал сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году, был осквернен в ночь на 12 октября. Неизвестные нарисовали на нем черной краской две свастики.

В мае этот памятник также стал жертвой вандалов: неизвестные испачкали мемориал желтой и синей краской. Полиция не нашла виновных.

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