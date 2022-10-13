Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника Суворову в Швейцарии

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника русскому полководцу Александру Суворову в Швейцарии, сообщается 13 октября в Telegram-канале СКР.

«В рамках расследования будут приняты меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в заявлении.

Российское посольство направило ноту протеста в МИД Швейцарии с требованием найти и наказать виновных в осквернении памятника.

«Напомнили швейцарской стороне, что свастика является символом бесчеловечного национал-социалистического режима, осужденного Нюрнбергским трибуналом, и законодательно запрещена во многих странах мира», — цитирует ТАСС заявление посольства.

Кроме того, дипломаты сообщили, что Суворов «внес большой вклад в освобождение Швейцарии и является частью не только российской, но и швейцарской истории».

Мемориал сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году, был осквернен в ночь на 12 октября. Неизвестные нарисовали на нем черной краской две свастики.

В мае этот памятник также стал жертвой вандалов: неизвестные испачкали мемориал желтой и синей краской. Полиция не нашла виновных.