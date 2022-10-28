Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 10 тыс. военнообязанных задержаны на Украине при попытке выезда из страны
Мир
Пашинян попросил ОДКБ дать политическую оценку действий Азербайджана
Мир
В Чикаго закрасили фреску Канье Уэсту из-за его антисемитских высказываний
Армия
Путин поручил внести коррективы в ВС России с учетом опыта спецоперации
Армия
Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных
Происшествия
ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в центре Донецка
Армия
Путин поблагодарил всех вступивших в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации
Мир
Президент ФРГ признал издержки от антироссийских санкций
Армия
Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России
Мир
Кулеба пожаловался СМИ на поддержку РФ в Африке и Латинской Америке
Экономика
США не будут устанавливать потолок цен на нефть до выборов в конгресс
Экономика
Россия намерена создать оператора логистики с Баку и Тегераном для проекта «Север – Юг»

Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили краской

0
Фото: TASS/SALVATORE DI NOLFI
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили красной краской. Об этом 28 октября говорится в заявлении постпредставительства России при ООН в Женеве.

Задел имущества: РФ не будет разрывать налоговое соглашение со Швейцарией
Кто проиграет в случае односторонней денонсации СИДН

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 28 октября.

«Группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 1961 года церковь Рождества Пресвятой Богородицы независима от местной епархиальной власти.

Ранее, 12 октября, в Швейцарии неизвестные нарисовали две свастики на мемориале сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году. Более того, в мае этот памятник также стал жертвой вандалов: неизвестные испачкали мемориал желтой и синей краской. Полиция не нашла виновных.

14 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отказ швейцарских властей от комментариев в связи с осквернением мемориала. По ее словам, официальное заявление об инциденте могло бы подтвердить нейтралитет Швейцарии.

За день до этого, 13 октября, глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022