Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили краской

Православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили красной краской. Об этом 28 октября говорится в заявлении постпредставительства России при ООН в Женеве.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 28 октября.

«Группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 1961 года церковь Рождества Пресвятой Богородицы независима от местной епархиальной власти.

Ранее, 12 октября, в Швейцарии неизвестные нарисовали две свастики на мемориале сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году. Более того, в мае этот памятник также стал жертвой вандалов: неизвестные испачкали мемориал желтой и синей краской. Полиция не нашла виновных.

14 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отказ швейцарских властей от комментариев в связи с осквернением мемориала. По ее словам, официальное заявление об инциденте могло бы подтвердить нейтралитет Швейцарии.

За день до этого, 13 октября, глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника.