Сомнолог Бондарева рассказала о тонкостях запоминания снов

Сны видят почти все люди, просто некоторые не могут их запомнить. Об этом врач-сомнолог функциональной диагностики медицинского центра «Консультант» Наталья Бондарева рассказала в пятницу, 28 октября, в беседе с ТСН24.

По словам специалиста, обычно за ночь человек видит четыре-пять снов. Исключениями являются люди, страдающие от психических заболеваний. Но запомнить сон получается только в момент пробуждения на фазе быстрого сна, сообщает телеканал «360».

«Большинство снов не запомнятся, если не проснуться в момент фазы быстрого сна. Если у человека есть какие-то сильные отрицательные эмоциональные потрясения, то вероятность увидеть, а самое главное, запомнить кошмар выше», — пояснила она.

Накануне врач-психотерапевт, сомнолог Александр Калинин рассказал, что гормон мелатонин поможет выспаться даже при непродолжительном сне, однако для этого необходимо учитывать время, когда он вырабатывается организмом, передает НСН.

По словам специалиста, мелатонин можно считать панацеей от многих заболеваний.

12 октября руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что сонливость днем и бессонница ночью — это классическое сезонное расстройство, характерное для осени. Для того чтобы восстановить качество сна, необходимо строго соблюдать режим.

Ранее, в августе, врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов сообщил агентству городских новостей «Москва», что распространяющийся в соцсетях лайфхак по тейпированию, или заклеиванию рта, на ночь для коррекции дыхания и улучшения сна может быть смертельно опасным.