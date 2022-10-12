Сомнолог посоветовал спать от семи до девяти часов в сутки

Сонливость днем и бессонница ночью — это классическое сезонное расстройство, характерное для осени. Для того чтобы восстановить качество сна необходимо строго соблюдать режим. Об этом в среду, 12 октября, рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

«В осенне-зимний период мы сталкиваемся с одной из достаточно распространенных проблем, с так называемым сезонным аффективным расстройством, или сезонной депрессией. Связано это с постепенным уменьшением количества солнечного света. Сезонное аффективное расстройство поражает порядка 10–15% людей. Оно проявляется, в частности, в развитии бессонницы», — рассказал в интервью радио Sputnik Калинкин.

Сомнолог дал четыре рекомендации тем, кто по мере сокращения светового дня начинает страдать от бессонницы жалуется на плохое настроение и снижение работоспособности. По его словам, главное правило — это строгое соблюдение режима сна.

«Многие люди грешат тем, что не высыпаются на неделе, а в выходные поздно встают. Процесс становится хроническим, закручивается, человек плохо себя чувствует, настроение падает, работоспособность снижается. Поэтому график сна очень важен», — подчеркнул Калинкин.

Как заявил специалист, необходимо отказаться от использования будильника и отводить на сон от семи до девяти часов в сутки. Так как насильственное пробуждение говорит о недосыпании.

Также необходимо придерживаться условий для нормальной выработки мелатонина в организме.

«В дневное время надо стараться находиться в местах, максимально освещенных солнечным светом, потому что это у нас главный регулятор выработки мелатонина и циркадианных ритмов», — пояснил Калинкин.

Кроме того, по словам сомнолога. восстановлению здорового сна способствует физическая нагрузка, особенно в первой половине дня.

«Физическая нагрузка, особенно в первой половине дня, будет улучшать качество сна. Но необходимо избегать интенсивных физических нагрузок за четыре часа перед сном», — добавил Калинкин.

В качестве последней рекомендации специалист посоветовал сократить употребление кофеина, алкоголя и табака. Так как они оказывают негативное влияние на качество сна.

По словам Калинкина, соблюдение этих четырех правил должно привести к восстановлению здорового сна в течение одного-двух месяцев. В случае если сон не нормализуется за это время, необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее, 26 сентября, диетолог Антонина Саволюк рассказала, употребление каких продуктов может улучшить качества сна. По ее словам, в готовом виде много мелатонина содержится в вишне и черешне.

Также в сентябре врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков заявил, что различные заболевания, поздний просмотр телевизора, а также прием пищи и лекарственных препаратов могут повлиять на качество сна. По его словам, к нарушению ночного отдыха также могут привести внешние причины: шум, свет, запахи, плохо проветренное помещение, неудобная кровать, подушка, смена часового пояса при перелетах и др.

До этого, 14 августа, психолог Марк Трэверс рассказал, что проблемы со сном часто являются отражением проблем в реальной жизни. Как отметил специалист, сновидения являются не просто случайными образами в голове и могут сигнализировать о проблемах и трудностях в жизни. По его словам, чтобы избавиться от кошмарных сновидений, следует обратиться за квалифицированной психологической помощью и поделиться своими переживаниями с другими людьми.