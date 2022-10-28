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Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Сербию придерживаться внешней политики ЕС

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс Сербии в реформах на пути к вступлению в Евросоюзе (ЕС), но призвала придерживаться и внешней политики Брюсселя.

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«Сербия уже многое сделала, мы работаем совместно, чтобы добиться большего прогресса. Но также важно и присоединение к нашей общей политике в области безопасности и внешней политике», — сказала она 28 октября на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что страны ЕС разделяют общие ценности и следуют общим путем при принятии геополитических решений. Она добавила, что Евросоюз хотят рассчитывать на Белград как на надежного партнера, чтобы вместе защищать общие ценности и принципы

«Будущее Сербии в ЕС, а ЕС не будет полным без Сербии», — считает глава ЕК.

Ранее, 26 октября, сербские парламентарии утвердили большинством голосов новый состав кабмина страны во главе с премьером Аной Брнабич. Она отметила, что власти Сербии нацелены на вступление в Евросоюз и это станет стратегической задачей для нового кабмина. По ее словам, ключевыми условиями для вступления Сербии в ЕС являются согласование политики страны с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, что, в свою очередь, подразумевает введение рестрикций в отношении России.

Ранее, 20 октября, Вучич отметил, что Сербия не введет санкции против России, пока не возникнет угроза для страны. Он добавил, что Сербия ничего не должна России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году (вето РФ на резолюцию о геноциде в Боснии и Герцеговине в Совбезе ООН. — Ред.) и как Россия с Китаем сохраняют целостность Сербии в ООН.

До этого, 17 октября, комитет Европарламента по иностранным делам заявил, что прогресс в переговорах о вступлении Сербии в ЕС возможен только при условии присоединения страны к санкциям Евросоюза против России. Президент Сербии Вучич заявил о намерении сербской стороны придерживаться своей текущей позиции, пока это возможно без вреда национальным интересам, но допустил введение антироссийских санкций в будущем из-за давления Запада.

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