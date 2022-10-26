Парламент Сербии утвердил правительство во главе с премьером Аной Брнабич

Сербские парламентарии утвердили большинством голосов новый состав кабмина страны во главе с премьером Аной Брнабич.

«За» проголосовали 157, «против» 68, воздержавшихся не было. Правительство избрано», — объявил председатель парламента Сербии Владимир Орлич.

Как сообщила Брнабич после оглашения итогов голосования, «красными линиями» для нового правительства будут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике страны, а также сохранение сербского народа в Косово и Метохии.

Новый глава правительства отметила, что власти Сербии нацелены на вступление в Евросоюз и это станет стратегической задачей для нового кабмина.

Как отметила Брнабич, ключевыми условиями для вступления Сербии в ЕС являются согласование политики страны с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, что, в свою очередь, подразумевает введение рестрикций в отношении России. Кроме того, от Белграда хотят увидеть скорейшее заключение финального соглашения о нормализации отношений с Приштиной, добавила новая глава правительства.

Брнабич подчеркнула, что строительство трубопровода по транзиту нефти из Сербии в Венгрию станет приоритетным проектом в сфере энергетики страны. Протяженность нефтепровода будет составлять 128 километров, а оценочная стоимость проекта составляет €100 млн.

Ранее, 20 октября, президент Сербии Александр Вучич отметил, что Сербия не введет санкции против России, пока не возникнет угроза для страны. Он добавил, что Сербия ничего не должна России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году (вето РФ на резолюцию о геноциде в Боснии и Герцеговине в Совбезе ООН. — Ред.), и как Россия с Китаем сохраняют целостность Сербии в ООН.

До этого, 17 октября, комитет Европарламента по иностранным делам заявил, что прогресс в переговорах о вступлении Сербии в ЕС возможен только при условии присоединения страны к санкциям Евросоюза против России. Президент Сербии Вучич заявил о намерении сербской стороны придерживаться своей текущей позиции, пока это возможно без вреда национальным интересам, но допустил введение антироссийских санкций в будущем из-за давления Запада.