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Россия пока не планирует выходить из ВТО

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Россия пока не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сказал журналистам замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев на полях Веронского Евразийского экономического форума в Баку 28 октября.

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«Пока мы исходим из того, что нам выгоднее оставаться в этой организации, мы общаемся в ней не только с недружественными странами, это основа для работы с Китаем, Индией, Бразилией», — отметил он.

Ильичев добавил, что эту площадку непросто использовать как место до разрешения споров, но анализ показывает: с точки зрения разбирательства споров по санкциям это одна из немногих площадок, которые в принципе есть.

«Эффективность площадки гораздо меньше, чем хотелось бы, но, с другой стороны, это единственное место где можно оспаривать вопросы в многостороннем варианте», — заключил он.

В этом году 22 августа исполнилось 10 лет как Россия стала членом ВТО. РФ подписала протокол о вступлении в организацию 15 апреля 1994 года, а присоединилась к ней только в 2012-м. Как в августе рассказал завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максим Медведков, который был главным переговорщиком Минэкономразвития по вступлению РФ в ВТО, РФ вручила секретариату ВТО документ о присоединении лишь за несколько часов до истечения установленного шестимесячного срока.

6 июня глава международного комитета Госдумы и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил проанализировать преимущества и недостатки членства российской стороны в ВТО при нынешних геополитических реалиях.

Ранее, 20 мая, российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ оценить меры ВТО по ограничению торговли со страной, а также представить предложения по обжалованию Россией этих мер в рамках организации и «по актуализации стратегии участия» России в ВТО.

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