Россия пока не планирует выходить из ВТО
Россия пока не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сказал журналистам замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев на полях Веронского Евразийского экономического форума в Баку 28 октября.
«Пока мы исходим из того, что нам выгоднее оставаться в этой организации, мы общаемся в ней не только с недружественными странами, это основа для работы с Китаем, Индией, Бразилией», — отметил он.
Ильичев добавил, что эту площадку непросто использовать как место до разрешения споров, но анализ показывает: с точки зрения разбирательства споров по санкциям это одна из немногих площадок, которые в принципе есть.
«Эффективность площадки гораздо меньше, чем хотелось бы, но, с другой стороны, это единственное место где можно оспаривать вопросы в многостороннем варианте», — заключил он.
В этом году 22 августа исполнилось 10 лет как Россия стала членом ВТО. РФ подписала протокол о вступлении в организацию 15 апреля 1994 года, а присоединилась к ней только в 2012-м. Как в августе рассказал завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максим Медведков, который был главным переговорщиком Минэкономразвития по вступлению РФ в ВТО, РФ вручила секретариату ВТО документ о присоединении лишь за несколько часов до истечения установленного шестимесячного срока.
6 июня глава международного комитета Госдумы и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил проанализировать преимущества и недостатки членства российской стороны в ВТО при нынешних геополитических реалиях.
Ранее, 20 мая, российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ оценить меры ВТО по ограничению торговли со страной, а также представить предложения по обжалованию Россией этих мер в рамках организации и «по актуализации стратегии участия» России в ВТО.