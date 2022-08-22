РФ передала ВТО документ о присоединении за пару часов до истечения срока

Завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максим Медведков, который был главным переговорщиком Минэкономразвития по вступлению РФ в ВТО, вспомнил, как Москва присоединилась к организации.

По его словам, Россия вручила секретариату Всемирной торговой организации (ВТО) документ о присоединении лишь за несколько часов до истечения установленного шестимесячного срока.

«Российская сторона переправила в Женеву и вручила секретариату ВТО документ о присоединении за несколько часов до истечения установленного шестимесячного срока. Дипломат, который обеспечивал доставку документа из аэропорта до штаб-квартиры ВТО, после рассказывал, что эти 6 км за рулем автомобиля были самыми тяжелыми в его водительской практике», — сказал Медведков «РИА Новости».

22 августа исполняется 10 лет, как Россия стала членом ВТО. РФ подписала протокол о вступлении в ВТО 15 апреля 1994 года, а присоединилась к ней только в 2012 году.

За последние несколько месяцев западные страны не раз ставили под сомнение целесообразность членства России в ВТО.

18 августа сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что огромной ошибкой стран Запада является «бездумное выдавливание» России с международных площадок — ВТО, Совета Европы и прочих. По ее мнению, они приносят себе больше вреда, нежели пользы.

1 августа президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса заявил, что западные политики, которые ввели санкции против России, «выбросили на помойку» принципы ВТО.

Ограничения на работу российских металлургов стали откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, заключил он.

Ранее, в мае, российский лидер поручил правительству РФ оценить меры ВТО по ограничению торговли со страной, а также представить предложения по обжалованию Россией этих мер в рамках организации и «по актуализации стратегии участия» России в ВТО.