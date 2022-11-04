Требуйте залива: что посмотреть туристу в Кронштадте

Петербург — направление, которое никогда не страдает от нехватки туристов. И пусть злые языки не судачат об особенностях местного климата. Атмосфера поздней осени идеально подойдет как для классического экскурсионного маршрута, так и для знакомства со смотровыми площадками новых микрорайонов города. Достопримечательности легендарного Кронштадта изучили «Известия».

Обитаемый остров

Кронштадт переживает второе рождение. Если когда-то сложно было переоценить его военное значение, то сегодня — туристическое.

Теперь добраться до острова Котлин, где расположен знамениты порт, гораздо проще, чем, скажем, 40 лет назад — спасибо строителям Комплекса защитных сооружений и Кольцевой автодороги. Когда-то туристам приходилось искать место на пароме или покупать билет на теплоход. Теперь же помимо морского пути есть дорога по дамбе, соединяющей остров с материком.

Требуйте залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Есть мнение, что новый импульс массовому посещению острова дало открытие восстановленного Морского Никольского собора в 2013 году. Этот грандиозный православный храм в неовизантийском стиле был построен как «памятник чинам флота, погибшим при исполнении служебного долга».

Требуйте залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Слева от поклонного креста первая доска: 1695 год — самый ранний неудачный поход Петра I, это на год раньше, чем образован русский военно-морской флот, — рассказывает хранитель о первых погибших моряках, память о которых увековечена в соборе.

Храм хранит в себе настоящую летопись истории российского флота. Немым упреком командованию былых времен служит доска с самой огромной и неоправданной потерей за один бой.

Требуйте залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Времена царствования Екатерины Великой, 28 июня, Роченсальмское сражение — 7110 нижних чинов… Никогда — ни до, ни после — таких потерь русский флот не знал, — рассказывает экскурсовод. — Адмирал Карл Генрих Нассау-Зигенский сказал императрице: «Матушка, это не я проиграл сражение, а твои моряки». Он оскорбил русский флот… Но Екатерина оставила его жить, лишь позже под давлением общественности выслала его во Францию, на родину. Но до конца дней оставила ему генеральскую пенсию из России.

Место старта великих экспедиций

Кронштадт — ровесник Петербурга: больше двух столетий он был грозной преградой на пути к имперской столице. Наиболее наглядно об истории создания знаменитых крепостей на воде гостю расскажут в открывшемся совсем недавно Музее-макете фортов Кронштадта, где представлены детализированные реконструкции укреплений в масштабе 1:87.

Требуйте залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Хотелось рассказать о фортах молодому поколению, — рассказывает о своем детище директор Андрей Чебукин. — К сожалению, не все они сохранились, а макет позволяет показать и рассказать об этих сооружениях. Долго изучали военно-морские архивы. Потом были созданы 3D-модели фортов, и только когда каждый член команды (а у нас были и историки и краеведы) подписался под достоверностью, мы обратились в макетную мастерскую.

Требуйте залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Музей интерактивный — с помощью света, звука и видео экскурсантам в исторической хронологии рассказывается о том, как создавались укрепления, защищавшие Петербург, и погружают зрителя в историю каждого из фортов: «Кроншлот», «Александр Первый», «Петр Первый», «Граф Милютин», «Тотлебен», «Великий князь Константин». Сюрприз для детей — некоторые объекты макета «оживают» во время показа. С начала года музей принял больше 60 тыс. туристов.

Требуйте залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

О быте моряков старых времен можно узнать по соседству, в недавно открывшемся музее «Голландская кухня». Здесь когда-то кашеварили коки экипажей разных стран — противопожарными правилами запрещалось готовить еду на борту.

Оптимальный способ узнать о жизни и трудовых буднях жителей Кронштадта (на острове сегодня проживает больше 42 тыс. человек) в исторической перспективе — прокатиться на экскурсионной моторке по Обводному каналу. Оказывается, когда говорят о высоте над уровнем моря, то подразумевают отметку под небольшим мостиком в Кронштадте — она и есть эталон начальной точки. Именно из Кронштадта отправилась в путь первая русская кругосветная экспедиция под руководством Ивана Крузенштерна и Николая Резанова. Отсюда же отчалили в 1819-м Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, открывшие Антарктиду.

Петербург, стремящийся ввысь

Поездку в Кронштадт можно совместить с изучением Санкт-Петербурга. Только ради одного головокружительного вида на город с высоты птичьего полета стоит вернуться с острова в континентальную часть мегаполиса через Западный скоростной диаметр. Оттуда заметны поражающие воображение и взор инженерные конструкции XXI века — сама парящая эстакада, высотная доминанта «Лахта-центр», стадион «Газпром Арена» (база питерского «Зенита»). Отличная точка, чтобы увидеть во всей красе вантовый мост через Корабельный фарватер, — Севкабель Порт. В бывшей промзоне создана современная культурная и деловая площадка. Тут проходят выставки, встречи, семинары. Молодежь привлекают сюда необычные дизайнерские решения и отличная панорама для селфи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Все знают про знаменитые петербургские православные соборы, но именно здесь появился и один из первых центров буддизма в Российской империи. Дацан Гунзэчойнэй — самый северный на территории Европы, а до строительства буддийского храма в Якутии был самым северным в мире. История дацана начинается с начала ХХ столетия, когда было удовлетворено прошение на строительство здания. В 1913 году прошло первое богослужение в этих стенах, в честь 300-летия Дома Романовых. При возведении дацана был использован колотый финский гранит. Любопытно, что сырье добывалось в той же каменоломне, что и для Исаакиевского собора. Активное участие в строительстве принимали известные востоковеды своего времени, в том числе Николай Рерих. Темой буддизма тогда интересовались высшие слои общества. Но в начале XX века в храм ходило менее 300 верующих.

Требуйте залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Стены здания не ровные, а скошены к центру, общий вид напоминает трапецию — это движение ввысь, — рассказывает об убранстве ученик настоятеля дацана Александр Черепанов.

Храм построен по всем правилам: статуя Будды в центре зала смотрит на юг, в сторону Индии, где зародилось учение. Кстати, к алтарю нельзя поворачиваться спиной, поэтому прихожане даже выходят из зала спиной вперед.

Судьба дацана в советский период была непростой. Со второй половины 1930-х годов начались гонения на религиозных деятелей конфессии. В 1938 году основатель дацана Агван Доржиев, арестованный в Бурятии, умер после допроса в тюремной больнице Улан-Удэ. Впоследствии в здании размещалась радиостанция, использовавшаяся для глушения западной пропаганды против СССР.

Требуйте залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Сегодня здание возвращено верующим. Но храм открыт для всех, вне зависимости от конфессии — к ламам приходят на сеансы нетрадиционной медицины, а еще внизу желающих угостят блюдами бурятской народной кухни.

Поэтические прогулки

Осень в Петербурге, пожалуй, идеальный момент, чтобы заняться исследованием биографий литературных гениев Северной столицы. И если пушкинские места на слуху, то, например, музей-квартира «Полторы комнаты» Иосифа Бродского далеко не так известен широкой публике. Название лаконично и емко описывает размеры последнего жилья будущего нобелиата в Ленинграде. Точно так же называется и его известное эссе, написанное на английском уже в эмиграции, в котором он сказал о занимаемой огороженной от родителей части жилища так: «Эти десять квадратных метров были моими — лучшие десять квадратных метров, что я знал в жизни».

Требуйте залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Здесь поэт провел 17 лет и написал, возможно, лучшие свои строки до того, как навсегда покинуть Советский Союз. Сюда в 1972-м на телефон Бродскому позвонили из ОВИРа и предложили выехать в Израиль, — рассказала экскурсовод Варвара Кукушкина.

Туристам будет интересно узнать, кто до семьи Бродских жил в квартире, какие взаимоотношения у поэта были с соседями по коммуналке. Если повезет, у парадной дома по улице Короленко можно повстречать и знаменитую Нину Васильевну, отказавшуюся продавать свою часть квартиры под музей. К слову, соседка поэта признавалась, что Бродскому предпочитает Пушкина.

Требуйте залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Поэтическую прогулку по Петербургу можно продолжить на Елагином острове — Парк культуры и отдыха имени Кирова особенно красив в эту пору. В Елагиноостровском дворце-музее когда-то проживали дворянские фамилии и даже августейшие особы, а сейчас здесь проводят экскурсии, выставки старинной мебели, керамики и предметов декоративно-прикладного искусства. Полное погружение в антураж высшего света XVIII–XIX веков обеспечено роскошной коллекцией фондов — более 15 тыс. единиц хранения.

Где остановиться, где перекусить

Если уж ехать в Петербург, то останавливаться стоит непременно в центре города. Впрочем, само понятие центра едва ли применимо к Северной столице — в первую очередь имеется в виду Невский проспект, одна из главных хорд, вдоль которой на оптимальном удалении расположились главные сокровища: Дворцовая площадь, Казанский собор, храм Спаса на Крови и т.д. В Петербурге хватает небольших, но уютных и атмосферных размещений, обустроенных в бывших доходных домах. Подойдет, например, арт-отель «Катарина Гранд Палас», разместившийся в одной из пристроек к базилике св. Екатерины Александрийской. Заслуживает внимания и отель «Коринтия», парадное которого выходит прямо на Невский.

Требуйте залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Осенью световой день в Петербурге короткий, но темнота — не повод прерывать знакомство с городом. Темные петербургские вечера словно созданы для изысканных ужинов. Кухней и обслуживанием на подобающем для культурной столицы уровне может похвастаться сеть ресторанов «Токио-City». В одном из заведений сети, Sono Asia, помимо морепродуктов большой популярностью пользуются японские сладости моти — в мешочках из нежного рисового теста сливочная начинка с ягодным джемом или манго.

Запоминающийся десерт из клубничного мусса в скорлупе из шоколада, мастерски замаскированного под авокадо, предложат своим гостям в ресторане Avocado Qeen, что на Итальянской улице.

Требуйте залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров