А вот в чем сила: что смотреть на выставке Балабанова

В культурном центре «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге 13 октября открылась выставка-путешествие «Балабанов», посвященная жизни и творчеству культового кинорежиссера. Создали ее коллеги по кинокомпании СТВ, друзья и близкие Алексея Балабанова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 16 тематических зон, 14 картин, декорации, фразы из фильмов, реквизит из них же, неснятое и недописанное — «Известия» оценили, как в Питере помнят мастера.

«Главное — найти своих и успокоиться»

Подобных масштабных, мощных, подробных и при этом сокровенных ретроспекций не удостаивался еще ни один отечественный кинематографист. Подобно тому, как сам Алексей Октябринович Балабанов (1959–2013) ломал своими фильмами стереотипы, так и авторы выставки-байопика и в первую очередь художник-постановщик Агния Стерлигова (бюро Planet 9) сумели создать пространство, точнее сказать, ландшафт, который «сопротивляется привычным экспозиционным форматам». Это особый мир с оригинальной сценографией и драматургией.

С помощью аудиовизуального сопровождения (в роли рассказчиков выступили сыновья героя выставки — Петр и Федор) зрителям предстоит пройти лабиринт, занимающий без малого 3000 кв. м бывшего цеха.

А вот в чем сила Фото: Пресс-служба выставки «Балабанов»

16 тематических зон насыщены разнообразными архивными материалами, документами и личными вещами, мультимедиа и инсталляциями, интерактивными объектами и музыкальными фрагментами , дающими представление о начале творческого пути большого художника, о его исканиях, о каждом из 14 фильмов — от «Счастливых дней» до «Я тоже хочу», о невоплощенных замыслах, о неснятом и недописанном. И сделано это доступным языком, без всякой киноведческой зауми.

На этом нелинейном маршруте зрителям будут встречаться фрагменты декораций — в них можно зайти и почувствовать себя героем кино. А еще — дорожные знаки с такими, к примеру, текстами: «А нельзя ли мне тут подольше задержаться? Я бы приносил пользу» или «Держитесь друг друга. Главное — найти своих и успокоиться».

И даже если на выставке окажется человек, никогда и ничего не слышавший о Балабанове, допустим, школьник или иностранец, то и он получит яркое впечатление об этой знаковой фигуре, о его взглядах и о его времени, о стране, в которой он жил. Что уж говорить о киноманах — они найдут дополнительные смыслы, узнают новые факты и переживут непередаваемые эмоции.

«Счастье — это просто когда тебе хорошо»

Автор идеи и куратор выставки Татьяна Гетман так объяснила свой собственный интерес к киновселенной Балабанова: «Несмотря на то что ее часто называют темной, хтонической, беспросветной, чернушной, я всегда видела в ней очень разное — и тонкую красоту, и многослойную глубину, и точно переданные — с бескомпромиссной искренностью и безусловной любовью — состояния героев и страны. Каждый фильм открывал что-то очень важное, бесконечно расширял восприятие».

А вот в чем сила Фото: Пресс-служба выставки «Балабанов»

Центр выставки, ее кульминация — раздел, посвященный народным хитам — дилогии «Брат», двадцать пять лет со дня выхода которой отмечается в этом году. Реплики из «Брата» разошлись на цитаты. Данила Багров, сыгранный Сергеем Бодровым, стал супергероем конца 1990-х – начала нулевых, а его свитер крупной вязки, который тоже представлен на выставке, вошел в моду.

Надежда Васильева, художник по костюмам, жена и постоянный соавтор Балабанова, вспоминала, как пошла рыться в корзинах на блошином рынке на Удельной и выудила свитер из горы шмотья. И поняла: это он! «Знаете, как вот видишь впервые человека и понимаешь, что хочешь за него замуж, — так и у меня с этим свитером». Он обошелся в символические 40 рублей. Вообще реквизит для фильма, который станет лидером проката и победителем «Кинотавра», из-за маленького бюджета собирали с миру по нитке, а съемки проходили в квартирах друзей. У Балабанова, в принципе, всегда были сложные отношения с деньгами. Он был вне быта. Капитализм ненавидел.

Гибель Сергея Бодрова и его киногруппы в 2002 году в Кармадонском ущелье Балабанов пережил как личную трагедию, она отразилась на его дальнейших работах и на его личности — с горя он начал сильно злоупотреблять алкоголем.

Выставка неслучайно проходит на Васильевском острове. Это тоже часть кураторской концепции: здесь Балабанов жил, приехав в тогда еще Ленинград из родного Свердловска, он изъездил «Ваську» вдоль и поперек на велосипеде (двухколесный друг тоже представлен в экспозиции), остров был его любимым местом съемки. Тут он и похоронен — на Смоленском кладбище.

А вот в чем сила Фото: Пресс-служба выставки «Балабанов»

Балабанов редко давал интервью, а если и отвечал на вопросы журналистов, то лаконично и односложно: «Счастья все хотят. На самом деле, счастье — это просто когда тебе хорошо. Вот я позавчера в бане был, и мне было хорошо». Был равнодушен ко всякого рода публичности, говорил: «Я не люблю туловищем торговать». И на открытие выставки в его честь, если бы она вдруг случилась при его жизни, пришел разве что только по настоятельной просьбе продюсера и близкого друга Сергея Сельянова, с которым постоянно сотрудничал и который всегда ему помогал. Надо ли говорить, что именно Сельянов — один из главных организаторов еще и этого хита.