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Экономисты оценили процесс отказа от расчетов в долларах и евро

Экономист Домащенко: предстоит колоссальная работа по отлаживанию расчетной инфраструктуры международной зоны рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Процесс отказа от расчетов в долларах и евро зависит не только от желания банков РФ, но и от возможностей и отношения к рискам проведения расчетов с российскими контрагентами со стороны зарубежных партнеров, рассказал «Известиям» 28 октября доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

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«Предстоит колоссальная работа по отлаживанию расчетной инфраструктуры международной зоны рубля», — отметил экономист.

По его словам, это дело многих лет для крупного бизнеса, но для мелких контрагентов системы могут заработать быстрее.

«На мой взгляд, варианты (расчетов. — Ред.) с юанем пока более предпочтительны, чем в нацвалютах. Во всяком случае, у юаня есть статус резервной валюты, а у рубля нет», — сказал Домащенко.

Доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки ВШФМ РАНХиГС Александр Аршавский в беседе с «Известиями» заявил, что полный отказ от расчетов в долларах и евро с Европой и другими странами невозможен.

«Валюта расчетов определяется не желанием 1–3 человек и их призывами, а экономическими потребностями», — уточнил он.

Накануне председатель правления банка ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что отказ от евро и доллара — необратимый процесс для России. По его словам, государства, не поддержавшие западные санкции, в 2021 году сформировали около 45% всего внешнеторгового оборота России, и этот показатель продолжит расти.

Президент РФ Владимир Путин 14 октября сообщил, что странами Содружества Независимых Государств предпринимаются энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах. До этого,13 октября, глава государства отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. Переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет государств, считает он.

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