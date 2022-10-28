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В МИД Франции ушли от ответа на вопрос об использовании спутников на Украине

В МИД Франции не стали отвечать об использовании Киевом спутников
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Фото: Global Look Press/Sadak Souici
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Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр 28 октября в эфире телеканала LCI не стала прямо отвечать на вопрос о том, применяются ли поставляемые Парижем Киеву гражданские спутники для сбора разведданных.

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«Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом», — сказала она в ответ на вопрос об обвинениях со стороны Москвы в использовании гражданских спутников, направляемых Францией на территорию Украины, в разведывательных целях.

Отмечается, что ранее французское издание Figaro опубликовало информацию о том, что примерно 50 специалистов Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции были отправлены на территорию Украины после старта проведения специальной военной операции (СВО). Отмечается, что они координируют использование французских спутников для получения разведданных и обучают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользоваться французским вооружением.

Ранее, 14 октября, стало известно, что Париж отправит Киеву зенитно-ракетные комплексы малой дальности Crotale, снаряды к ним и радиолокационные системы GM200. Сообщалось, что Франция также рассматривает возможность отправки Украине ракетных установок LRU. Это вооружение способно наносить удары на дальности до 70 км.

12 октября президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о сотрудничестве с Данией по вопросу передачи дополнительных артиллерийских установок CAESAR Украине.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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