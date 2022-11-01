Саммит G20 в Индонезии: когда пройдет в 2022 году, состоится ли встреча Путина с Зеленским или Байденом

В ноябре в Индонезии пройдет саммит G20 — 2022. «Известия» рассказывают, что известно о мероприятии, его участниках, поедет ли президент РФ Владимир Путин, есть ли вероятность встречи президента России с Владимиром Зеленским или Джо Байденом и других подробностях.

Саммит G20 2022 — когда и где состоится

В 2022 году саммит G20 будет организован на популярном у туристов всего мира острове Бали.

В последний осенний месяц там сезон дождей. Ночью температура воздуха около +22 градусов. В дневное время столбики термометров могут достигать +30.

Программа разбита на два дня: 15 и 16 ноября, вторник и среду соответственно.

Формат — преимущественно очный. Дважды — в 2019-м и 2022-м — «Группа двадцати» проходила в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

Время на Бали, какая разница с Москвой

Время на Бали — GMT+8. Оно совпадает с часовым поясом в Иркутске и Бурятии, а также с Китаем, Австралией, Сингапуром, Филиппинами, Малайзией.

По отношению к Москве на индонезийском острове плюс пять часов. Когда в российской столице 10 утра, на Бали 15:00.

Независимо от времени начала саммита и окончания переговоров, все детали G20 — на телеканале «Известия».

Страны G20 — список

G20 — это образование, в которое входят двадцать государств с наиболее развитыми экономиками в мире. Они генерируют около 75% мировой торговли и около 85% мирового валового национального продукта.

В клуб входят такие страны:

Россия,

Китай,

Бразилия,

Индия,

Турция,

Саудовская Аравия,

ЮАР,

Аргентина,

Индонезия,

Япония,

Южная Корея,

Мексика,

Австралия,

Канада,

Германия,

Италия,

Франция,

Великобритания,

США,

Европейский союз.

Участники «Большой двадцатки» в 2022 году — кто поедет на саммит

На ежегодном саммите государства, как правило, представляют первые лица или руководители самого высокого уровня.

Подобное мероприятие станет первым для первых лиц ряда государств, в том числе президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, премьер-министров Италии и Великобритании Джорджи Мелони и Риши Сунака, германского канцлера Олафа Шольца, австралийского премьер-министра Энтони Албаниза.

В 2022 году в качестве гостей посетить конференцию на Бали смогут десять стран:

ОАЭ,

Сенегал,

Сингапур,

Камбоджа,

Руанда,

Суринам,

Фиджи,

Испания,

Нидерланды,

Украина.

Владимир Путин как лидер страны-участницы G20 получил приглашение на саммит «Большой двадцатки» от президента Индонезии Джоко Видодо в апреле 2022 года.

27 октября в ходе дискуссионной панели клуба «Валдай» российский лидер допустил, что отправился на саммит. Если президент примет решение не лететь на Бали, Российская Федерация, как он отметил, будет представлена на высоком уровне.

В середине октября свое очное участие подтвердил президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский на момент подготовки материала не сообщал о личном присутствии.

«Группа двадцати» 2022 — программа мероприятий

Заявлены три приоритетных вопроса саммита «Большой двадцатки» в 2022 году:

глобальная архитектура здравоохранения,

переход к устойчивой энергетике,

цифровая трансформация.

Детализированная программа мероприятий будет опубликована дополнительно. Если отталкиваться от саммитов прошлых лет, лидеры могут поднимать и другие беспокоящие их темы.

Путин и Зеленский — состоится ли встреча на G20

В случае, если президент России решит поехать на саммит, внимание мировой общественности будет приковано к его двусторонним переговорам.

По мнению Индонезии как устроителя G20 в 2022 году, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита могла бы «расколоть лед» в отношениях двух стран.

12 сентября в Кремле констатировали отсутствие предпосылок к таким переговорам. Вместе с тем Москва призывает Киев немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Путин и Байден — будет ли встреча на саммите G20

Во второй половине октября посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес выражал готовность Джакарты организовать встречу Путина и Байдена.

Ранее, 12 октября, в Кремле заявили, что на тот момент ни от российской, ни от американской стороны запросов на организацию контактов на высшем уровне не было.

«О возможных встречах — оставим хлеб политологам», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Меры безопасности на G20 на Бали

Во время проведения саммита усилят меры безопасности.

Национальная армия Индонезии планирует задействовать двенадцать боевых кораблей. Они будут дислоцироваться вокруг острова.

Нести дежурство направят четыре истребителя: два самолета F-16, а также Су-30 и Су-27. Подготовлены тринадцать вертолетов, два самолета «Геркулес» и один Boeing VIP.

О том, где разместятся делегации, в целях безопасности не разглашается.

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