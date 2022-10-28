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Генсек НАТО заявил об отсутствии влияния выборов в США на помощь Киеву

Генсек НАТО Столтенберг: США продолжат поддерживать Украину и после выборов в конгресс
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Фото: REUTERS/Paul Ratje
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Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США. Об этом 28 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и в сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины», — сказал он в интервью европейскому изданию Politico.

Ранее, 26 октября, газета The Washington Post сообщила, что Запад опасается развала единства в украинском вопросе в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США. В материале приводятся слова лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который 19 октября предупредил, что в случае победы их партия перестанет оказывать безграничную помощь Киеву.

25 октября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев, если по итогам промежуточных выборов в стране преимущество получат республиканцы. По ее словам, поддержка Украины является двухпартийной.

В то же время стало известно, что только 29% избирателей Республиканской партии США считают, что Вашингтон обязан поддерживать Украину. В то же время 56% сторонников Демократической партии и 38% независимых избирателей полагают, что США должны помогать Киеву. В целом 42% всех респондентов заявили, что у Вашингтона есть обязательства по отношению к Украине.

Промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса состоятся 8 ноября 2022 года. Граждане США переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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