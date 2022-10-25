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Опрос показал долю выступающих за помощь Украины американцев

The Hill: 42% американцев считают, что Вашингтон обязан помогать Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Только 29% избирателей Республиканской партии США считают, что Вашингтон обязан поддерживать Украину. Об этом 25 октября сообщила газета The Hill со ссылкой на опрос, проведенный компанией Morning Consult.

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В то же время, по его данным, 56% сторонников Демократической партии и 38% независимых избирателей считают, что США должны поддерживать Украину.

В целом 42% всех респондентов полагают, что у Вашингтона есть обязательства по отношению к Киеву.

Издание отметило, что в этом вопросе в американском обществе намечается раскол, в частности, из-за цены, которую должны платить США.

Опрос проводился с 22 по 23 октября, в нем участвовали 2,2 тыс. американцев. Статистическая погрешность составила 2%.

Ранее в этот день американский политолог Роберт Фарли заявил, что избрание экс-главы Белого дома Дональда Трампа на второй срок может коренным образом изменить то, как НАТО взаимодействует с Украиной. По его мнению, это может даже поставить под сомнение само сотрудничество альянса с Киевом.

До этого, 22 октября, телеканал CNN рассказал о том, что вопрос военной помощи Украине может расколоть Республиканскую партию после победы на выборах в конгресс. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл сообщил, что предложил президенту США Джо Байдену увеличить военную помощь Украине, в то время как глава фракции республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что в случае победы на промежуточных выборах военная помощь Киеву будет сокращена.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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