Пелоси заявила о двухпартийной поддержке Украины в конгрессе США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси полагает, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев, если по итогам промежуточных выборов в стране преимущество получат республиканцы. Об этом она заявила в понедельник, 24 октября, на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

По ее словам, даже если по итогам промежуточных выборов, которые состоятся в США в ноябре, контроль над палатами конгресса перейдет республиканцам, американская помощь Украине не прекратится.

«Эта поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной», — добавила Пелоси.

Она отметила, что оказание помощи Киеву поддерживает и палата представителей, и сенат конгресса США.

Кроме того, Пелоси не согласилась с заявлениями некоторых представителей Республиканской партии США о том, что Вашингтон предоставляет неограниченную помощь Киеву. По ее словам, Соединенные Штаты «никогда не давали Украине карт-бланш».

Ранее в этот день стало известно, что 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию президента Джо Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. При этом однопартийцы американского лидера призывают к этому впервые. В то время как республиканцы уже пригрозили прекратить поставки вооружений Украине, если им удастся занять большинство в конгрессе после промежуточных выборов 8 ноября.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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