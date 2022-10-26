В ЕС испугались развала единства против РФ при победе республиканцев в США

Запад опасается развала единства в украинском вопросе в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США. Об этом 26 октября пишет газета The Washington Post.

В материале приводятся слова лидера республиканского меньшинства палаты представителей США Кевина Маккарти, который 19 октября предупредил, что в случае победы их партия перестанет оказывать безграничную помощь Киеву.

Издание отмечает, что после начала украинского конфликта Запад только сейчас достиг необходимого уровня взаимодействия в вопросе поддержки Киева. Теперь же, после заявления Маккарти, в Европе начали задаваться вопросом, сможет ли Украина и дальше рассчитывать на помощь Вашингтона.

В статье также приводятся слова руководителя британского парламентского комитета по обороне Тобиаса Эллвуда, который указал на возможность победы России в случае «отступления» США.

По его словам, Европа всегда следует примеру Вашингтона, поэтому если военная поддержка Украины со стороны США сократится, то другие страны поступят так же.

«Коллективный Запад пообещал предоставить или предоставил более $93 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, большая часть которой приходится на США», — отмечает «Газета.ru».

Накануне стало известно, что только 29% избирателей Республиканской партии США считают, что Вашингтон обязан поддерживать Украину. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на опрос.

В то же время, 56% сторонников Демократической партии и 38% независимых избирателей считают, что США должны поддерживать Украину. В целом 42% всех респондентов полагают, что у Вашингтона есть обязательства по отношению к Киеву.

Ранее в этот день американский политолог Роберт Фарли заявил, что избрание экс-главы Белого дома Дональда Трампа на второй срок может коренным образом изменить то, как НАТО взаимодействует с Украиной. По его мнению, это может даже поставить под сомнение само сотрудничество альянса с Киевом.

До этого, 22 октября, телеканал CNN рассказал о том, что вопрос военной помощи Украине может расколоть Республиканскую партию после победы на выборах в конгресс. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл сообщил, что предложил президенту США Джо Байдену увеличить военную помощь Украине, в то время как глава фракции республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что в случае победы на промежуточных выборах военная помощь Киеву будет сокращена.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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