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СМИ оценили шансы Трампа изменить политику США по Украине

Политолог Фарли назвал возвращение Трампа фактором, влияющим на курс США по Украине
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Фото: REUTERS/Go Nakamura
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Возможное возвращение Дональда Трампа в качестве президента США может изменить курс Вашингтона в отношении Украины. Об этом написал американский политолог Роберт Фарли в статье для портала 19FortyFive во вторник, 25 октября.

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Отмечается, что будучи президентом Соединенных Штатов Америки, у Трампа были достаточно дружественные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Избрание Трампа на второй срок, по мнению Фарли, может коренным образом переменить то, как НАТО взаимодействуют с Украиной и, возможно, даже поставить под сомнение само сотрудничество альянса и страны.

Также политолог обратил внимание на вероятность позитивных изменений в области организации и проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

В то же время автор пишет, что экс-президент всё еще крайне слаб как кандидат на выборах от Республиканской партии, что делает крайне затруднительным какие-либо прогнозы в отношении США в настоящий момент.

Более того, вне зависимости от позиций Республиканской партии в конгрессе США Трампу всё еще грозит наказание по итогам судебного расследования его вмешательства и действий во время штурма Капитолия в январе 2021 года, которое может свести на нет его участие в президентских выборах 2024 года.

Ранее, 23 октября, Дональд Трамп заявил, что, возможно, должен будет участвовать в президентских выборах 2024 года, чтобы сделать страну «снова успешной, безопасной и великой».

Накануне суд приговорил бывшего советника Трампа Стива Бэннона к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу. Разбирательство проходило в рамках масштабного судебного процесса по итогам 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа, недовольные результатами выборов президента, на которых победил Джо Байден, устроили протесты в Вашингтоне и захватили здание Капитолия.

До этого, 18 октября, Дональд Трамп заявил, что с Россией нужно поддерживать хорошие отношения, поскольку страна обладает большим количеством ядерного оружия.

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