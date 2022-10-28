Гросси анонсировал прибытие миссии МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие недели проведут проверку на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) для оценки безопасности на объекте. Об этом стало известно в пятницу, 28 октября.

«Мы собираемся отправить туда команду инспекторов для оценки ситуации в сфере безопасности в ближайшие несколько недель», ― заявил глава организации Рафаэль Гросси во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что эта инспекция никак не связана с заявлениями России в адрес Украины о разработке «грязной бомбы» для провокации.

Также Гросси добавил, что миссия МАГАТЭ через пару дней приедет на Украину и проверит, подвергалось ли ядерное топливо на нескольких объектах страны дополнительной обработке. По его словам, для полного анализа потребуется несколько дней.

Он также указал на то, что агентство намерено разместить большее количество своих экспертов на различных объектах Украины.

Комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС, Гросси понадеялся, что в ближайшие дни вокруг нее установится безопасная зона.

Ранее, 26 октября, появилась информация, что Украина создала макет «грязной бомбы», которую планируется применить в районе Чернобыльской АЭС и позже обвинить Россию в использовании ядерного оружия.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км.

По версии России, задачу разработки «грязной бомбы» поручили Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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