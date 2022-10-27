Украинское СМИ сообщило о тестовой поставке Киеву электроэнергии из ЕС

Украина провела тестовую поставку электроэнергии из Европы, сообщило 27 октября украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«На Украине провели тест импорта электроэнергии из Европы: сегодня осуществили первую тестовую поставку мощностью 1 МВт из Словакии», — сообщило издание.

Электричество получила «Энергетическая компания Украины».

Как уточняется, перед отопительным сезоном Киев проверяет возможности поставки энергии из стран Европы на случай дефицита в условиях ракетных ударов России.

Ранее в четверг замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины. Речь шла о Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В этот же день в «Укрэнерго» сообщили, что центральных областях Украины повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. В компании заявили, что минувшей ночью были зафиксированы новые обстрелы по энергетической инфраструктуре страны.

Как 25 октября сообщила газета The Washington Post, на Украине признали, что мало что могут сделать для защиты энергетической системы от российских ударов, направленных на вывод из строя связанной с обеспечением военных целей инфраструктуры.

В тот же день журнал Economist назвал эффективными удары РФ по энергосетям Украины. Как заявил изданию исполнительный директор ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании Украины, Дмитрий Сахарук, цели были тщательно выбраны, удары пришлись на электроподстанции, соединяющие разные части украинской энергосистемы.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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