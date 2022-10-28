Гинеколог опровергла миф о влияющих на пол ребенка факторах

Врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк в беседе с «Известиями» оценила данные о том, что употребление определенных продуктов может оказать влияние на пол будущего ребенка.

Специалист привела пример расхожего мнения, что, если употреблять в пищу больше белковых продуктов, таких как мясо, рыба, соевые продукты, фасоль и другие бобовые, увеличивается вероятность забеременеть мальчиком, а при употреблении более легкой пищи с преобладанием фруктов и овощей можно забеременеть девочкой. Однако, как отметила гинеколог, чем больше ученые углубляются в эту проблему, тем больше становится понятно, что это не имеет никакого значения.



«Считается, что это всё просто случайность, как рулетка. Конечно, сегодня интернет пестрит всевозможными таблицами с расписанными диетами, графиком планирования беременности по месяцам, другими советами и рекомендациями, но это не более чем способ отвлечь или привлечь внимание. На мой взгляд, самое главное — родить здорового и желанного ребенка», — подчеркнула Фисюк.

10 октября акушер-гинеколог, завотделением патологии беременных в московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» Евгений Тажетдинов посоветовал россиянкам комплексно подойти к планированию беременности. Врач рекомендовал сделать прививки от тех болезней, которые могут повлиять на исход беременности. Специалист предупредил, что при подготовке к беременности следует отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и применения наркотических и психотропных средств.

В августе Фисюк отмечала, что от количества и соотношения гормонов в организме женщины зависит не только внешний вид, но и состояние здоровья — как физического, так и психического. В частности, при достаточном количестве гормона эстрадиол в организме женщина более женственная, ее тело имеет более округлые формы, тембр голоса нежный, а кожа мягкая и бархатистая. Кроме того, настроение и либидо напрямую зависят от количества этого гормона в крови.