Реклама
Прямой эфир
Армия
Власти региона сообщили об укреплении Херсона на случай прорыва ВСУ
Армия
Шойгу наградил лейтенанта Ищенко медалью «Золотая Звезда»
Армия
Российские саперы разминировали освобожденные от ВСУ территории
Армия
Дроны-камикадзе уничтожили укрытия личного состава ВСУ
Общество
Россияне купили успокоительные и антидепрессанты почти на 20 млрд рублей
Мир
Летевший из Чили в Парагвай самолет лишился носовой части из-за грозы
Мир
СМИ сообщили о новом пакете помощи США Украине на $275 млн
Мир
Американский миллиардер Илон Маск возглавил Twitter
Политика
В Калининградской области заявили о готовности принять жителей Херсона
Мир
Немецкий депутат ушел из партии из-за ее поддержки поставок оружия Киеву
Мир
Боррель заявил о трудностях при расследовании взрывов на СП
Авто
В Москве и Санкт-Петербурге закрылось почти 450 автосервисов

Гинеколог опровергла миф о влияющих на пол ребенка факторах

Гинеколог Фисюк опровергла миф о продуктах, которые могут повлиять на пол ребенка
0
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк в беседе с «Известиями» оценила данные о том, что употребление определенных продуктов может оказать влияние на пол будущего ребенка.

Запретный плод: почему не всем женщинам удается забеременеть
Врачи рассказали о проблемах для потенциальных рожениц

Специалист привела пример расхожего мнения, что, если употреблять в пищу больше белковых продуктов, таких как мясо, рыба, соевые продукты, фасоль и другие бобовые, увеличивается вероятность забеременеть мальчиком, а при употреблении более легкой пищи с преобладанием фруктов и овощей можно забеременеть девочкой. Однако, как отметила гинеколог, чем больше ученые углубляются в эту проблему, тем больше становится понятно, что это не имеет никакого значения.

«Считается, что это всё просто случайность, как рулетка. Конечно, сегодня интернет пестрит всевозможными таблицами с расписанными диетами, графиком планирования беременности по месяцам, другими советами и рекомендациями, но это не более чем способ отвлечь или привлечь внимание. На мой взгляд, самое главное — родить здорового и желанного ребенка», — подчеркнула Фисюк.

10 октября акушер-гинеколог, завотделением патологии беременных в московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» Евгений Тажетдинов посоветовал россиянкам комплексно подойти к планированию беременности. Врач рекомендовал сделать прививки от тех болезней, которые могут повлиять на исход беременности. Специалист предупредил, что при подготовке к беременности следует отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и применения наркотических и психотропных средств.

В августе Фисюк отмечала, что от количества и соотношения гормонов в организме женщины зависит не только внешний вид, но и состояние здоровья — как физического, так и психического. В частности, при достаточном количестве гормона эстрадиол в организме женщина более женственная, ее тело имеет более округлые формы, тембр голоса нежный, а кожа мягкая и бархатистая. Кроме того, настроение и либидо напрямую зависят от количества этого гормона в крови.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022