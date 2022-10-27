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Юрист разъяснил суть альтернативной службы в России

Юрист Гавришев назвал причины, по которым можно заменить военную службу альтернативной гражданской
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в четверг, 27 октября, рассказал «Известиям», в чем заключается суть альтернативной гражданской службы в России.

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По его словам, альтернативная гражданская служба — это обыкновенная работа вместо прохождения военной службы. Проходить такую службу можно в ведомственных структурах или в государственных учреждениях в качестве простого гражданского персонала. Так, можно, например, отслужить водителем, секретарем или же, условно, помощником санитара.

Длительность такой службы составляет 21 месяц, что немного больше, чем прохождение обычной военной службы.

«Однако вместо казармы вы будете жить в общежитии или можете снимать квартиру. Также можете жить и на своей квартире, всё зависит от места расположения как квартиры, так и учреждения, в котором будет проходиться альтернативная гражданская служба. Более того, с вами будет заключен трудовой договор, согласно которому у вас будет право на отпуск, оплачивание больничного листа (в случае если вы вдруг заболели), вы сможете получать заработную плату», — рассказал Гавришев.

Заменить военную службу прохождением альтернативной гражданской службы можно по двум причинам: если военная служба противоречит вероисповеданию или же убеждениям человека или же если человек, призванный на прохождение военной службы, является представителем малочисленных коренных народов.

Как пояснил эксперт, согласно ч.3 ст. 59 Конституции РФ гражданин России имеет право на замену военной службы прохождением альтернативной гражданской службы, в случае если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы. По его словам, формально такая возможность предусмотрена Конституцией, однако регулирование по данному вопросу содержит множество пробелов.

«Это связано с тем, что закон о мобилизации не содержит сведений об альтернативной службе, а сам закон об альтернативной службе содержит информацию, что порядок ее прохождения устанавливается другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. Конечно, отсутствие полноценного регулирования может привести к перегибам на местах, когда за отказ от военной службы с просьбой заменить ее на альтернативную возбуждались уголовные дела за уклонение со ссылкой на то, что в настоящее время отсутствует закон, который определял бы порядок этой замены», — подчеркнул юрист.

В связи с этим он предположил, что в ближайшее время либо будут приняты соответствующие нормативные акты, либо альтернативная служба будет носить исключительный характер, хоть и гарантированный Конституцией.

Ранее в этот день Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому граждане, проходящие альтернативную службу в рядах армии в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают ее проходить. А тех, кто получил право проходить альтернативную службу в гражданских структурах, могут перенаправить в армейские формирования.

26 сентября сайт «Объясняем.рф» сообщил, что призванные по частичной мобилизации граждане будут получать от 195 тыс. рублей в месяц. Кроме того, сообщалось, что они получат статус ветерана боевых действий, предусматривающий такие льготы, как коммунальные, налоговые, медицинские и трудовые. При этом дополнительные стимулирующие выплаты будут вводиться по решению глав отдельных субъектов.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в СВО. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ранее они могли получить такой статус, если во время выполнения задач получили ранения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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