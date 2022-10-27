Госдума разрешила мобилизацию судимых за тяжкие преступления

На военную службу в России в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления, за исключением определенных их видов. Такую норму 27 октября приняли в третьем чтении на заседании депутаты Государственной думы.

Теперь п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», ранее запрещавший призыв по мобилизации лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления, излагается в новой редакции.

Согласно новому закону, призвать в армию теперь не могут только людей, которые отбывают наказание или имеют непогашенную судимость за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Также под мобилизацию не попадают осужденные за терроризм, угон самолета, поезда или корабля, за госизмену, незаконное обращение с ядерными материалами, шпионаж, а также покушение на государственных деятелей или насильственный захват власти.

Те же поправки устанавливают, что граждане, которые проходят альтернативную службу в армии в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации будут продолжать ее проходить. Те же, кто получил право проходить альтернативную службу в гражданских структурах, могут быть перенаправлены в армейские формирования.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что в Совете Федерации завершили работу над законопроектом, предусматривающим участие в боевых действиях осужденных — как военнослужащих, так и гражданских лиц. Уточнялось, что в законопроекте предлагается рассмотреть возможность отсрочки исполнения наказания для осужденных «в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта», но не для всех.

По словам одного из авторов проекта, сенатора Ольги Ковитиди, предполагалась возможность участия в боевых действиях военнослужащих, приговоренных к срокам лишения свободы до пяти лет. Исключить же возможность участия в боевых действиях авторы законопроекта предложили для осужденных за участие в массовых беспорядках, лиц, пропагандировавших нацистскую символику или распространявших фейки о Вооруженных силах РФ.

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский лидер подписал соответствующие указы.

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