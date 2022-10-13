В Совфеде разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях

В Совете Федерации завершили работу над законопроектом, предусматривающим участие в боевых действиях осужденных — как военнослужащих, так и гражданских лиц. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В пояснительной записке говорится об актуальности предложенного закона, так как, по мнению авторов проекта, он отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства.

Уточняется, что в законопроекте предлагается рассмотреть возможность отсрочки исполнения наказания для осужденных «в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта», но не для всех.

По словам одного из авторов проекта сенатора Ольги Ковитиди, предполагается возможность участия в боевых действиях военнослужащих, приговоренных к срокам лишения свободы до пяти лет.

Ковитиди отмечает, что если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, а также будет добросовестно относиться к исполнению своих обязанностей, он может быть освобожден от отбывания наказания или его части. Также в этом случае возможно снять судимость либо заменить оставшуюся часть наказания на более мягкое.

Что касается гражданских лиц, то у них будет возможность получить отсрочку или они смогут быть полностью освобождены от наказания, в случае если были осуждены за преступления небольшой или средней тяжести впервые.

Исключить же возможность участия в боевых действиях авторы законопроекта предлагают для осужденных за участие в массовых беспорядках, лиц, пропагандировавших нацистскую символику или распространявших фейки о ВС РФ.

Ковитиди добавила, что в настоящее время документ находится на финальной стадии разработки, после чего будет внесен в Госдуму.

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский лидер подписал соответствующие указы.

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