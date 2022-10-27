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В США заявили об угрозе существования страны из-за интересов Зеленского

Подполковник Дэвис: США рискуют своим существованием из-за интересов Зеленского
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Фото: Global Look Press/Ej Hersom
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США нужно начать игнорировать интересы украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку страна рискует своим существованием из-за конфликта далеко от своих границ. Такое мнение высказал в четверг, 27 октября подполковник армии США Дэниэл Дэвис для издания 19fortyfive.

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«Вашингтону следует немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа», — утверждает Дэвис.

Военный считает, что конфликт между Москвой и Киевом не угрожает американской национальной безопасности. Поэтому, по мнению Дэвиса, США не должны участвовать в провокационных ядерных учениях или пытаться казаться более жесткими, чем другая сторона.

27 октября автор французского издания Valeurs Actuelles Каролин Галактеро высказала мнение, что Зеленский оказался настоящим бременем для США, поскольку его становится всё сложнее контролировать. Поэтому, как только возникнет глобальный компромисс, США пожертвуют Зеленским, так как свою задачу киевский режим уже выполнил, «отделив Россию от Европы».

Ранее в тот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заметил, что партия демократов или республиканцев в США оплатит свою победу или объяснит свой проигрыш на Капитолийском холме только одним — «ненужными им жизнями граждан мифической страны Украины». И если об украинцах впоследствии никто даже не вспомнит, то за россиян Западу отомстят по всему миру, считает политик.

24 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в комментарии «Известиям» указал, что в том случае, если на выборах в конгресс в США победят республиканцы, Вашингтон может изменить свою политику в отношении Украины. Депутат добавил, что президент США Джо Байден и его администрация «будут думать о том, каким образом удержаться у власти, и для этого использовать всевозможные, в том числе грязные, методы».

Днем позже Белик обвинил Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне. Он указал на то, что просьбы Зеленского становятся ультиматумами, в то время как коллективному Западу при стремительно растущем недовольстве населения всё чаще приходится изыскивать свободные средства.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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