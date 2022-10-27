Песков назвал ложью слова властей Польши о том, что СССР не освобождал страну

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова властей Польши о том, что СССР не освобождал страну от фашистов, являются ложью и попыткой обмануть молодое поколение.

«Первое — это ложь. Ложь чудовищная, потому что очень много граждан СССР тогда погибли, освобождая Польшу. Это чудовищная ложь, очередная попытка оболванивать молодое поколение поляков, растить их, вскармливая этой ложью, и провоцировать ненависть к русским. История, надеюсь, покажет неправильность этого. По-другому невозможно к этой лжи относиться», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее, 5 октября, власти Вильнюса отложили демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в честь погибших солдат Советской армии после вмешательства комитета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН).

8 сентября президент России Владимир Путин отметил, что снос памятников советским воинам в ряде стран — это глумление над историей и предательство собственных предков.

До этого, 1 сентября, пресс-секретарь муниципального управления польского Валбжиха Эдуард Шевчак сообщил о том, что в городе демонтировали памятник советским солдатам. 25 августа в польском городе Бржег на юге страны демонтировали очередной памятник солдатам Красной армии. Снос монумента был инициирован местными жителями, которые составили петицию по этому поводу. Польские власти оценили стоимость работ по демонтажу памятника в 400–500 тыс. злотых (около 5 млн рублей). Средства выделил Институт национальной памяти Польши.

В августе сообщалось о сносе советских памятников в ряде стран. Так, 23 августа был демонтирован памятник Освободителям Риги в Латвии, что вызвало широкий общественный резонанс. В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.