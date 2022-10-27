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Российские депутаты предложили повысить налоги для богатых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Группа депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым направит в правительство России законопроекты о повышении налогов для богатых. Об этом сообщило агентство ТАСС в четверг, 27 октября.

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Так, предлагается за счет полученных средств сформировать Фонд поддержки Вооруженных сил РФ, который бы занимался обеспечением военных обмундированием, снаряжением и социальными выплатами. Дополнительный доход в бюджет сформируется, если утвердить три шкалы налогообложения: 13% для граждан с доходом меньше 5 млн рублей в год, для доходов от 5 до 50 млн ― 650 тыс. рублей и 15%, для доходов выше 50 млн ― 6,5 млн рублей и 18%.

Депутаты подчеркивают, что шкалу нужно установить как для граждан-резидентов России, так и для людей, которые не проживают в РФ, но у которых есть доходы от работы в России или проценты от вкладов в российских банках.

Ранее, 26 октября, правительство России поддержало законопроект, который бы приравнивал добровольцев-участников спецоперации РФ по защите Донбасса к ветеранам боевых действий.

До этого, 19 октября, Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев предприятий среднего и малого бизнеса. Право на каникулы предприниматели смогут реализовать не позднее 31 декабря 2023 года. Срок каникул ― срок военной службы и еще 30 дней.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Российский лидер указал на необходимость данной меры для защиты родины, суверенитета России, территориальной целостности и обеспечения безопасности россиян.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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