Ректор МГУ Садовничий рассказал о новом рейтинге вузов

Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, один из инициаторов появления рейтинга «Три миссии университета», рассказал «Известиям» о том, что означает поручение президента РФ Владимира Путина о новом национальном рейтинге вузов.

«Прежде всего хочу обратить внимание, что пока нет повода обсуждать «рейтинг Минобрнауки». Президент страны дал поручение Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России «рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга российских образовательных организаций высшего образования». Я не вижу в поручении президента РФ такой формулировки. Мне представляется, что она и не подразумевалась», — отметил он.

Садовничий подчеркнул, что все ведущие рейтинги университетов так или иначе имеют национальную окраску, поскольку отвечают на важный для страны вопрос.

«Особое отношение к рейтингам университетов определяется тем, что рейтинг — это инструмент конкурентной борьбы, битвы за умы. С этой точки зрения любое суверенное государство заинтересовано в собственном рейтинговом проекте», — добавил ректор.

Он уточнил, что независимость рейтинга не отрицает его национальный характер. Например, московский международный рейтинг «Три миссии университета» является национальным.

Рейтинг, как и любая математическая модель, лишь приближение реальности, но не сама реальность, всегда есть погрешность. Кроме того, ваши цели и приоритеты разработчика рейтинга не всегда совпадают. С другой стороны, за рейтингом стоит огромная аналитическая работа, он в концентрированном виде выражает оценку уровня университета, и игнорировать ее неразумно», — заключил Садовничий.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Рейтинг — это инструмент битвы за умы»