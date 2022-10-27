В МЧС ДНР сообщили о локализации пожара в Шахтерске

Пожар, возникший после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ж/д станции в Шахтерске, локализован. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в МЧС ДНР.

«В 00:48 подразделения МЧС ДНР локализовали пожар в Шахтерском районе на территории железнодорожной станции», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пожарным удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом, а также предотвратить угрозу взрыва.

На данный момент на месте пожара находятся 25 единиц техники и 101 человек личного состава МЧС.

В ведомстве сообщили, что ликвидация пожара продолжается.

Между тем «Известия» показали последствия обстрелов Шахтерска. Уточняется, что снаряды попали в цистерны с горючим, которые сразу же вспыхнули. На кадрах видно, что пожар охватил большую территорию.

Ранее в этот день спасатели сообщили об эвакуации жителей домов возле ж/д станции в Шахтерске из-за горящих после обстрела ВСУ цистерн с топливом. Отмечается, что пожару присвоена третья степень сложности.

Накануне в МЧС ДНР подтвердили информацию о возгорании 12 цистерн с топливом на железнодорожной станции вблизи Шахтерского района. Позднее председатель правительства региона Виталий Хоценко подтвердил эту информацию.

Вечером 26 октября в штабе теробороны ДНР сообщили об ударе по Шахтерску в ДНР со стороны украинских военных. Отмечается, что в результате атаки загорелись цистерны с топливом. По информации мэра города Александра Шатова, прилет был зафиксирован в районе железной дороги.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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