В МЧС подтвердили возгорание 12 цистерн в Шахтерске в ДНР
В МЧС Донецкой Народной Республики 26 октября подтвердили информацию о возгорании 12 цистерн с топливом на железнодорожной станции вблизи Шахтерского района.
«По прибытии было установлено, что в результате попадания ВОП (взрывоопасного предмета. — Ред.) происходит горение 12 цистерн с топливом на ж/д полотне, а также кровли железнодорожной станции», ― говорится в сообщении.
Отмечается, что тушением пожара занимаются 10 пожарных автоцистерн. К месту происшествия выехал пожарный поезд 54-ой пожарно-спасательной части Иловайска.
О возгорании горюче-смазочных материалов после обстрелов Шахтерска вооруженными силами Украины (ВСУ) стало известно ранее в этот день.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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