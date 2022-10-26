В донецком Шахтерске горят цистерны с топливом в результате обстрела ВСУ
Украинские войска нанесли удар по Шахтерску в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате атаки загорелись цистерны с топливом.
«В результате обстрела в Шахтерске произошло возгорание ГСМ (горюче-смазочных материалов. — Ред.). Информация по пострадавшим уточняется», — сообщили в штабе теробороны ДНР в Telegram-канале.
По информации мэра города Александра Шатова, прилет был зафиксирован в районе железной дороги, горят цистерны с топливом.
«Есть возгорания цистерн с топливом. Подробности уточняем», — рассказал он ТАСС.
Ранее, 20 октября, офицер первого корпуса Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщил, что населенные пункты республики были обстреляны из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами. Такой снаряд снабжен 162 элементами, которые при раскрытии на небольшой высоте создают очаги пожаров и горят около трех минут. По его словам, крупных пожаров удалось избежать, так как снаряды разорвались на большой высоте.
По данным на 24 октября, украинские войска с 17 февраля выпустили в направлении ДНР около 80 тыс. боеприпасов. За этот же период в ДНР от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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