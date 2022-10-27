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Председатель правительства ДНР заявил о повреждении цистерн с топливом

Председатель правительства ДНР заявил о повреждении цистерн с топливом
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Фото: МЧС ДНР
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В Шахтерске в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены 12 цистерн с топливом. Об этом в четверг, 27 октября, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко.

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«В Шахтерске из-за попадания снаряда пострадали 12 цистерн с топливом. Прорабатываем вопрос, чтобы чрезвычайная ситуация минимально отразилась на потребителях и у нас не возникло дефицита топлива. Сделаем все, чтобы наладить ситуацию», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день спасатели сообщили об эвакуации жителей домов возле ж/д станции в Шахтерске из-за горящих после обстрела ВСУ цистерн с топливом. Отмечается, что пожару присвоена третья степень сложности.

Накануне в МЧС ДНР подтвердили информацию о возгорании 12 цистерн с топливом на железнодорожной станции вблизи Шахтерского района.

Тушением пожара занимаются 10 пожарных автоцистерн. К месту происшествия выехал пожарный поезд 54-ой пожарно-спасательной части Иловайска.

В штабе теробороны ДНР сообщили об ударе по Шахтерску в ДНР со стороны украинских военных. Отмечается, что в результате атаки загорелись цистерны с топливом. По информации мэра города Александра Шатова, прилет был зафиксирован в районе железной дороги.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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